“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matilde e Flora dicono addio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05







Delusione e angoscia s’inseguono nel cuore di Vittorio (Alessandro Tersigni). Quale emozione prevarrà? Al livello di tensione che sta vivendo Conti, questa domanda non può avere risposta. L’angoscia, per cominciare. Vittorio affronta una sfida tremenda: il nuovo grande magazzino che Tancredi (Flavio Parenti) e Umberto (Roberto Farnesi) hanno aperto a palazzo Andreani. È l’edificio da cui avrebbe dovuto spiccare il volo la carriera da uomo d’affari di Marcello (Pietro Masotti). Marcello, però, era un passerotto, sia pure protetto da Adelaide (Vanessa Gravina): Tancredi e Umberto sono due sparvieri… Poi c’è la delusione. Vittorio ha incassato la defezione di Flora (Lucrezia Massari) e Matilde (Chiara Baschetti), perdite che colpiscono sul piano professionale e umano. Quando Vittorio dà la notizia dei due addii, il morale del suo staff precipita. Solo Maria (Chiara Russo) reagisce in maniera diversa: proprio quando tocca a lei l’organizzazione della sfilata della nuova collezione, litiga con l’ormai avversaria Flora. Ancora una volta sarà Matilde a cambiare le carte in tavola.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 marzo)

Dopo l’incontro con una donna che sta crescendo un figlio da sola, senza l’aiuto del padre, Gemma è sempre più decisa ad allevare suo figlio da ragazza-madre. Dopo tante polemiche (e grazie anche a un intervento di Armando) don Saverio finalmente viene a patti con la passione di Clara per il ciclismo. Irene, messa alle strette da Maria, ammette il suo legame con Alfredo. Tra Ludovica e Marcello sembra esserci una strana “chimica”: che ci sia sotto qualche cosa? Matilde è sempre più divisa tra Tancredi e Vittorio.

Le anticipazioni dal 20 al 24 marzo