“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matilde, una donna tra due “mondi”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 7 dicembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Le anticipazioni dal 4 al 7 dicembre

È difficile staccarsi dalle tempestose vicende di casa Di Sant’Erasmo-Frigerio in questa fase di Il Paradiso delle Signore (che questa settimana andrà in onda solo da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre). Giorno dopo giorno, infatti, il rapporto tra Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) precipita sempre più. Il matrimonio non si limita a scricchiolare, sembra a un passo dal disintegrarsi.

La novità è che Matilde ora ha “rotto” sia con Tancredi, sia con Vittorio (Alessandro Tersigni). Entrambi l’hanno delusa, e lei da entrambi vuole allontanarsi. I due uomini reagiscono in modo diverso. Tancredi è deciso a riconquistare la moglie a tutti i costi, arrivando a chiedere aiuto anche a Flora (Lucrezia Massari), che non vuole prestarsi, nonostante Umberto (Roberto Farnesi) cerchi di convincerla. Del resto, Tancredi è fatto così: è un implacabile combattente. Anche Vittorio reagisce seguendo la sua inclinazione naturale, e dunque non solo manda un regalo a Matilde, ma compie anche un gesto “estremo”… Come reagirà la Frigerio? Ne abbiamo parlato con Chiara Baschetti, che alla signora dà vita sullo schermo. «Personalmente, io amo pensare che un uomo possa “lottare” per conquistarmi o riconquistarmi» dice Chiara. «Qui, però, la situazione è particolare: fossi al posto di Matilde, vorrei essere solo lasciata andare da un uomo che non amo più. E invece sceglierei tutta la vita un uomo che ha il coraggio di dire quel che prova per me, se ovviamente ricambiassi il suo sentimento».

Matilde sembra voler sempre tutto e il suo contrario: lavora in Galleria, ma aiuta il Paradiso; è moglie di Tancredi, ma ha un debole per Vittorio… Non è un po’ troppo volubile?

«Non è che vuole “tutto”: è solo una donna molto libera e dunque, per esempio, non accetta il genere di concorrenza preferito da suo marito. Vorrebbe potersi esprimere, lavorare ed essere indipendente nelle sue scelte. Vuole “tanto” e forse, per gli Anni 60, mette l’asticella da superare troppo in alto».

Per interpretare Matilde, si è ispirata a qualche personaggio “simile”?

«No, perché soprattutto all’inizio si lavora con pochissime sceneggiature (le altre arrivano in corso d’opera), quindi non hai bene idea di quel che verrà scritto per Matilde. Col tempo, però, ho guardato film e fiction ambientate in quell’epoca, per esempio la recente serie "La fantastica signora Maisel" (disponibile su Prime Video, ndr)».

Insomma: Matilde è un personaggio positivo o negativo?

«Io direi che sia positiva all’85%. Ma non credo esistano personaggi positivi al 100%. Tranne forse Vittorio!».