“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matteo chiede scusa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00)







Matteo (Danilo D’Agostino) è sempre più deciso a percorrere l’ardua strada della redenzione. Dopo il soggiorno a Parigi, nel quale la confessione delle sue “malefatte” ha portato alla rottura del fidanzamento con Maria (Chiara Russo), Portelli ora è a Milano e fa nuovi passi. In primo luogo presenta le dimissioni dal Paradiso delle Signore a Roberto (Filippo Scarafia). Poi affronta le persone rimaste più ferite dalle sue azioni. Se Marcello (Pietro Masotti) ancora non riesce a perdonarlo, c’è qualcuno che cerca di aiutarlo a comporre la frattura con i Puglisi: è Silvana (Elodie Treccani) che si appella, da mamma a mamma, a Concetta (Gioia Spaziani) affinché capisca che suo figlio non è un mostro. A questo punto in casa Puglisi torna d’attualità l’ipotesi di un viaggio a Parigi, Concetta vuole andarci per parlare con Maria. Peccato che in famiglia si levi una voce dissonante, è quella di Agata (Silvia Bruno) che, informata di tutto, s’arrabbia a sua volta con Matteo.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 novembre)

Le Veneri convincono Mirella a iscrivere suo figlio allo Zecchino d’Oro. Elvira dovrebbe aiutarlo come “maestra di canto”, ma è evidente che non sta bene, e Mirella si convince che possa essere incinta. Marta si allontana sempre di più da papà Umberto e lascia la Galleria Milano Moda. Salvatore convince i Puglisi a non andare a Parigi da Maria e Matteo: i ragazzi vanno lasciati in pace in questo momento… Odile è messa in difficoltà dalla Furlan, ma trova un alleato. Roberto e Mario commettono una “leggerezza” che potrebbe costare cara.

Le anticipazioni dal 18 al 22 novembre