“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matteo deve mettersi in gioco

Più Matteo (Danilo D’Agostino) si integra nella comunità che vive le avventure del Paradiso delle Signore, più la sua posizione si fa complicata. Sente di non potersi più difendere, nascondere, ricorrendo allo sprezzante cinismo con cui s’è fatto conoscere. Ora lo vediamo turbato dalla sintonia ritrovata tra Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco). Il loro amore sembra cementato per sempre, con le nozze come naturale conseguenza, e Matteo li osserva addolorato. Matteo, però, si deve preoccupare non solo di coppie che tornano a funzionare, ma anche di coppie che invece non ingranano. Marcello (Pietro Masotti) continua a guerreggiare con Vittorio (Alessandro Tersigni). Il loro tandem alla guida del Paradiso proprio non funziona. E qui Matteo si ritrova, ironia della sorte, a dover fare ciò che Marcello ha sempre fatto per lui: il distributore di saggezza, il tranquillizzatore. Sarà in grado di farlo?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all'8 dicembre)

Matilde è infuriata sia con Tancredi, sia con Vittorio, e inizia perfino a pensare di lasciare Milano. I due cercano di riconquistarla, ciascuno a suo modo: Tancredi lo fa tessendo l’ennesima trama, Vittorio invece le fa un dono e le confessa in piena onestà il suo amore. Alfredo è sempre più geloso di Crespi. Vito si prepara a fare la sua proposta di matrimonio a Maria e chiede aiuto agli amici: Matteo si offre di dargli una mano. Marcello incontra una ragazza misteriosa… Flora fa un’interessante proposta di lavoro a Irene.

Le anticipazioni dall'11 al 15 dicembre