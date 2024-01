“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Matteo trema per sua madre

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







La situazione di Matteo (Danilo D’Agostino) si complica. Questioni di affari e tormenti del cuore lo stanno mettendo a dura prova, quindi deve concentrarsi sul trovare soluzioni. Una gliela fornisce suo fratello Marcello (Pietro Masotti): gli consiglia di allontanarsi da Maria (Chiara Russo)… Peccato che il destino faccia giungere il suggerimento in un pessimo momento. Silvana (Elodie Treccani), la madre di Matteo, ha un malore e capisce che non è una cosa passeggera, ma il segnale di un problema serio. Ogni attenzione di Matteo, dunque, si proietta su di lei, anche perché il ragazzo sa la verità sulle condizioni della mamma: il problema non è serio, bensì serissimo. E chi c’è al fianco di Matteo in questo momentaccio? C’è Marcello, naturalmente, che gli promette di aiutarlo a trovare i soldi per tutto quanto sarà necessario fare. E poi c’è Maria… Altro che allontanarla, dunque: Matteo vede quanto la Puglisi sia preoccupata per Silvana e sente che è lei la persona che può aiutarlo a tenersi saldo nella tempesta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 gennaio)

Marta conosce Cinzia, una ragazza madre, e rimane da lei così colpita che decide di aiutarla. Rosa inizia a lavorare come venere e si mette subito in mostra rimediando a un inconveniente che potrebbe danneggiare la sfilata di Mary Quant al Paradiso. Per attaccare Marcello, Umberto cerca di convincere Matteo a “staccarsi” da lui. Concetta capisce che Maria e Matteo sono uniti da un sentimento particolare: Maria prima e Matteo dopo si aprono con lei, che a sua volta decide di parlare con Silvana.

Le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio