“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: mentre l’amore è lontano

18 Aprile 2020 | 10:48 di Enrico Casarini

Federico (Alessandro Fella) è in Svizzera, alle prese con una sfida cruciale per la sua vita: l’operazione che dovrebbe permettergli di tornare a camminare. A Milano però le notizie arrivano con il contagocce e di questo Roberta (Federica De Benedittis) soffre tantissimo. Lei e Federico si sono lasciati male, con il ragazzo amareggiato per un bacio di troppo tra Roberta e Marcello (Pietro Masotti), quindi ora si chiede come starà. Insomma, la situazione di Roberta è quella che tanti anni dopo Domenico Modugno avrebbe cantato: una lontananza che è come il vento e spegne i fuochi piccoli mentre accende quelli grandi. A complicare le cose nel suo cuore adesso arriva una nuova mossa di Marcello (Pietro Masotti): lui non riesce a smettere di pensare a lei e glielo dice in un momento in cui dovrebbe solo consolarla. È un’ulteriore pensiero per la Venere. Che però almeno può incontrare Luciano (Giorgio Lupano) di ritorno dalla Svizzera e “tempestarlo” di domande su Federico.#

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 aprile)

Federico viene operato in Svizzera e corre un grande rischio. Roberta pensa a lui e sente crescere l’ansia per la sua sorte. Paola viene avvicinata da un ex fidanzato che riprende a farle la corte e questo scatena la gelosia di suo marito Franco. Salvatore vede gli effetti dell’esplosione di gelosia di Franco e inizia a capire i grandi danni fatti al rapporto con Gabriella dal suo comportamento. Nel frattempo è Gabriella a sentirsi turbata: riceve una dichiarazione d’amore da Cosimo e ora è lei che non sa più a chi dare il cuore.

Le anticipazioni dal 20 al 24 aprile

● Vittorio non perdona Marta e lei torna a Villa Guarnieri. È una mossa azzeccata, perché porta a un chiarimento.

● Riccardo decide di sposare Ludovica.

● Angela viene a sapere della decisione di Riccardo. È distrutta e pensa di lasciare Milano. Ma lui ha un altro gesto d’amore nei suoi confronti e riguarda il suo bimbo.

● Salvatore è disperato e pensa solo a Gabriella. Le Veneri decidono di aiutarlo. Agnese invece combina un guaio.

● Luciano e Clelia sono sempre più felici. E anche il piccolo Carlo è contento.