“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: nessuno può ricattare Adelaide!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 marzo al 2 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55







Il mistero che circonda Dante Romagnoli (Luca Bastianello) si fa sempre più pesante. Adelaide (Vanessa Gravina) ha saputo da Marta (Gloria Radulescu) quel che è successo tra lei e lui a New York, e si convince che sia meglio tacere. Al contempo, però, non può rimanere con le mani in mano. Da una parte, dunque, sprona Umberto (Roberto Farnesi) a indagare su Dante (e qualcosa salta fuori…); dall’altra decide di parlare con l’uomo per mettere in chiaro il fatto che deve “dimenticarsi” di Marta. La situazione però peggiora improvvisamente, quando Fiorenza (Greta Oldoni) colpisce Adelaide minacciandola di rivelare quel che sa di Dante e Marta, se lei non verrà incontro alle sue richieste. Adelaide si comporta da Adelaide e sceglie di non cedere alla Gramini: nessuno può ricattare la contessa di Sant’Erasmo! Ed ecco, allora, che la minaccia inizia a tradursi in realtà: Fiorenza spiffera qualcosa a Vittorio (Alessandro Tersigni), che naturalmente reagisce. Ma la sua mossa ha conseguenze complicate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 marzo)

L’uscita di Umberto dalla speculazione immobiliare è un disastro per Cosimo, che sta per perdere tutto quel che ha; gli resta una certezza: Gabriella è al suo fianco. Gloria è sempre più vicina a Stefania: le sue attenzioni non sembrano quelle di una capocommessa con una sottoposta. Giuseppe lavora al suo piano. Marcello è vicino a Ludovica in un momento difficile: la madre ha dovuto fare una triste scelta. Dante rivela a Fiorenza il motivo del ritorno in Italia. Marta scrive ad Adelaide e le spiega cos’è successo tra lei e Dante a New York.

Le anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile