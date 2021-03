“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: non mi fermo davanti a nulla

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Quando ci sono affari in ballo, Umberto (Roberto Farnesi) è sempre pronto a sfoderare la fredda capacità di andare avanti per la sua strada preoccupandosi solo di casa Guarnieri. E chi si ritrova sul suo cammino? Non è un suo problema… L’ultima “vittima” di tanta determinazione è Cosimo (Alessandro Cosentini), che confidava nella opportunità di una grande speculazione che avrebbe dovuto “unire” Guarnieri e Bergamini. Cosimo ha acquistato dei terreni edificabili e Umberto avrebbe dovuto seguirne lo “sviluppo” edilizio. Però l’affare non si fa più, Umberto si è sfilato dal progetto e il giovane Bergamini ora è invischiato in una situazione terribile: i suoi soldi sono finiti in quei terreni ormai inutili. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Federico (Alessandro Fella) cercano di aiutarlo, ma ormai tutto pare vano. Cosimo è distrutto, non osa neppure parlare del disastro con Gabriella (Ilaria Rossi)… Ma Gabriella scopre tutto, capisce che la fabbrica di Cosimo potrebbe finire nelle mani di Umberto e dunque “affronta” suo marito. Per il loro legame è un test durissimo: reggerà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 marzo)

Dante, cugino di Fiorenza tornato a Milano da New York, salva il Circolo da un furto e trova un amico in Vittorio; di più: i due decidono di fare affari insieme. Ma Dante è una figura oscura: perfino Fiorenza non vede chiaro in lui. Silvia sceglie di rimanere a Parigi e anche Marta decide all’ultimo momento di restare in Francia… Marcello e Ludovica vorrebbero “separarsi”, ma le cose non sono così semplici. Gloria esce turbata da un incontro con Stefania e vuole incontrare Ernesta. Giuseppe si sta rimettendo nei guai.

Le anticipazioni dal 22 al 26 marzo