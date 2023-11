“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: nozze (bis) in vista

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







Le anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre

La crisi della Tessuti Colombo si rivela qualcosa che va oltre le vicende che possono travolgere qualunque azienda. Sullo sfondo si intrecciano le lotte commerciali e sentimentali tra il mondo del Paradiso delle Signore e quello della Galleria Milano Moda. L’idea di Matilde (Chiara Baschetti) di portare la fabbrica nel terreno del suo vecchio mobilificio ha scatenato la reazione di Umberto (Roberto Farnesi) e Tancredi (Flavio Parenti). Ora è Tancredi ad avere un’idea per chiudere la questione: comprare la Tessuti Colombo attraverso un prestanome. Mentre i due affaristi danno gli ultimi ritocchi al piano, Ezio (Massimo Poggio) si lascia “distrarre” da tutt’altro progetto: chiede a Gloria (Lara Komar) di risposarlo. Sull’onda dell’entusiasmo per le nozze bis, Ezio e Gloria reagiscono bene alla proposta d’acquisto… Si arriva così al giorno del matrimonio. Prima della cerimonia, però, Ezio e Gloria s’incontrano con Vittorio (Alessandro Tersigni) per dirgli che ne sarà della Tessuti Colombo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 ottobre al 3 novembre)

Il rapporto tra Matteo e Maria si rafforza e si complica: Maria, infatti, vede lo strozzino prendersela con Matteo. I ragazzi decidono che lui andrà a vivere a casa di lei: dovrebbe essere un segreto, ma è troppo difficile da mantenere, e infatti le veneri presto scoprono tutto. Umberto preme su Tancredi affinché nella gestione della Galleria metta da parte ogni scrupolo nei confronti di Matilde: va tenuta fuori! Botteri è infastidito per l’assunzione di Concetta come sarta al Paradiso. Nessuno gli ha chiesto nulla? E lui, allora, la mette in difficoltà.

Le anticipazioni dal 6 al 10 novembre