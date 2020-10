“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: ora Ludovica ha paura

02 Ottobre 2020 | 14:16 di Enrico Casarini

Nuvole nerissime incombono sull’alta società milanese che gravita intorno al Paradiso delle Signore. Da quando Ludovica (Giulia Arena) ha saputo del ritorno di Nicoletta (Federica Girardello) a Milano, non si dà pace: le sue attesissime nozze con Riccardo (Enrico Oetiker) potrebbero essere in pericolo! Così la giovane Brancia convince Cosimo (Alessandro Cosentini) a non parlare della novità di Nicoletta all’amico Guarnieri, che nulla ancora sa. In più, Ludovica mette così in ansia sua madre Flavia (Magdalena Grochowska) da farla andare a casa Cattaneo a minacciare Silvia (Marta Richeldi): tenga sua figlia lontana dal futuro genero o se ne pentirà! Ma Ludovica sa che il vero uragano che la minaccia è una bugia colossale che ha detto, e che sconvolge perfino Flavia. Arriviamo dunque al giorno del matrimonio con il fiato sospeso: basterebbe un nulla a scatenare il disastro… Ed ecco che puntualmente si presenta quel “nulla” che mai e poi mai Ludovica avrebbe voluto alla celebrazione del suo trionfo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 settembre al 2 ottobre)

Vittorio e Marta non vogliono rinunciare all’adozione di Anna; Vittorio incontra sua madre, ma la donna scompare proprio quando tutto sembra sistemato. Salvatore e Marcello sono preoccupati perché i conti della caffetteria traballano. Decidono così di tenerla aperta anche alla sera, madevono affrontare lo scoglio della burocrazia. Federico scopre che suo padre Luciano ha ripreso la relazione con Clelia e litiga con lui; lo scoramento del ragazzo è così grande da fargli decidere anche di troncare i rapporti con Roberta.

Le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre

● Riccardo rivede Nicoletta. Dopo l’iniziale freddezza, scoprono di avere ancora tante cose da dirsi e da fare insieme. Il destino darà loro una chance?

● Marcello ricolma di attenzioni Roberta e l’aiuta ad affrontare un esame.

● Gabriella accetta l’anello di fidanzamento di Cosimo e si chiarisce con Salvatore.

● Umberto e Adelaide rientrano da New York uniti più che mai, ma arriverà una telefonata a turbarli.

● Federico fa pace con il padre, ma vuole che lui lasci Clelia.

● Armando decide di rivelare ad Agnese i suoi sentimenti.