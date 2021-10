“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: parla, Giuseppe!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Giuseppe (Nicola Rignanese) è in crisi totale. Il peso della sua “seconda vita” in Germania si sta facendo insopportabile. Che durante la sua permanenza in quel Paese ne abbia combinate di tutti i colori è già chiaro. Sappiamo che dietro i suoi silenzi, dietro il suo “dimenticarsi” della famiglia Amato, c’era la costruzione di una seconda famiglia, che ha poi pensato bene di abbandonare… Ora però Petra, la sua compagna tedesca, è partita all’attacco. Giuseppe se ne stia a Milano, ma deve pagare per mantenere il figlio che le ha dato, e deve pagare tanto! Agnese (Antonella Attili) avrà sempre avuto dei “sospetti”, ma la questione le esplode davanti in tutta la sua gravità, quando capisce che Giuseppe non ha più un soldo: dove sono finiti i risparmi? Nella vicenda entra don Saverio (Andrea Lolli), che ascolta una telefonata tra Amato e Petra, e inizia a indagare. Le sue conclusioni sono ovvie: Giuseppe è in guai grossissimi, deve dire tutto ad Agnese!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 ottobre)

La situazione tra Gloria ed Ezio è tesissima: lui vorrebbe che lei se ne andasse da Milano e lasciasse Stefania libera di inserirsi nella “nuova” famiglia Colombo. Quando Gloria, però, salva Paola da un malore, Ezio la guarda con occhi diversi. Ludovica chiede a Marcello di trasferirsi con lei a villa Bergamini; nel frattempo, però, il ragazzo è continuamente messo alla prova da Adelaide. Tina inganna Vittorio consegnandogli un provino musicale registrato in realtà da Anna: è un trucco che comunque la fa soffrire.

Le anticipazioni dall’1 al 5 novembre