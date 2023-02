“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: per Gloria è l’ora della verità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Capita di trovarsi incastrati in una situazione che impone di prendere una decisione, e la scelta che si farà segnerà la strada che poi prenderà la vita. Non sempre, però, è data l’occasione di ripensare a quel che è stato fatto. Questa opportunità Gloria (Lara Komar) l’ha avuta incontrando la donna a cui salvò la vita durante il parto scegliendo, purtroppo, di sacrificare il bimbo che portava in grembo. La verità che emerge dal loro dialogo sconvolge Gloria e le fa ripensare alla sua fuga e a tutti i guai che ne sono derivati. La Moreau, dunque, informa Ezio (Massimo Poggio) di tutto e, dopo la tempesta di sentimenti che si scatena in una notte che i due passano insieme, gli chiede di prendere una posizione netta sul loro destino da quel momento in poi. Ezio tentenna. Gloria insiste: se lui non osa, sarà lei che andrà da Veronica (Valentina Bartolo) e le dirà tutto. Lo farà davvero? E cosa farà Colombo? Prenderà una decisione quando Gloria gli dirà che vuole andarsene da lui per un paio di settimane almeno.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 febbraio)

Adelaide “istruisce” Marcello sul comportamento da tenere per essere confermato come socio del Circolo. Flora è contrariata dal comportamento di Umberto e sembra intenzionata a raccontare a Vittorio la verità su palazzo Andreani: tacerà se Umberto accetterà di sposarla. Marcello incontra Mattia Costa, vecchio compagno di carcere che oggi fa il fiorista. Gemma è sempre più attratta da Carlos. Ezio incontra Chiara, la donna a cui Gloria salvò la vita durante il parto. Vito è geloso della vicinanza tra Maria e Francesco.

Le anticipazioni dal 20 al 24 febbraio