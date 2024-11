“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: per Matteo ci sono solo disastri

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 dicembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Che fine hanno fatto i giorni felici nei quali Marcello (Pietro Masotti) e Matteo (Danilo D’Agostino) sorridevano come in questa foto, e si scoprivano fratelli e “complici” nella scalata alla conquista di Milano? Quei giorni sembrano definitivamente tramontati per colpa di Matteo e della sua adesione al piano truffaldino di Umberto (Roberto Farnesi). Portelli è così abbacchiato dalle conseguenze dei suoi gesti che decide di andarsene da Milano. E lo farebbe se non rimanesse vittima di un incidente: viene investito in automobile da Odile (Arianna Amadei). Matteo dunque finisce in ospedale. Marcello lo va a trovare e si preoccupa con i medici per la sua salute, ma questo non significa che sia disposto a perdonare. E poi anche Odile arriva al suo capezzale… All’improvviso, però, succede l’imprevisto che tutti temono: Matteo peggiora ed è necessario operarlo al più presto alla milza. E una persona decide di farsi avanti per dargli un aiuto di cui ha bisogno.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 novembre)

Roberto è distrutto dalla fine della relazione con Mario. Umberto capisce che la sua banca è in grossi guai e chiede aiuto a Tancredi, che accetta ma in cambio ottiene la maggioranza della Galleria. Concetta dice a Matteo che Maria non ha cambiato idea: il loro legame è spezzato. Alfredo si accorge con dolore che Clara e Jerome sono felici insieme. Salvo ed Elvira sono ancora alle prese con il problema di dire ai genitori di lei della gravidanza. Matteo decide di lasciare Milano. Enrico si apre con Marta e le racconta della sua vita.

Le anticipazioni dal 2 al 6 dicembre