“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: per un pugno di… gelosia

27 Marzo 2020 | 14:05 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Che momentaccio per Gabriella (Ilaria Rossi) e Salvatore (Emanuel Caserio). Nella loro storia tutto sembra andare a rotoli. Il viaggio a Parigi di Gabriella doveva essere un’occasione di grande soddisfazione professionale. Invece l’indisposizione e, soprattutto, la presenza amorevole di Cosimo (Alessandro Cosentini) hanno scombussolato tutti gli equilibri sentimentali. Così non solo Gabriella è tornata a Milano senza farlo sapere a Salvatore, ma ha anche deciso che tra loro c’è bisogno di una “pausa di riflessione”. Salvatore proprio non riesce ad accettare la situazione, vuole fare qualche cosa… E fa una cosa sbagliatissima! Viene a sapere che Cosimo s’è dichiarato a Gabriella e, geloso com’è, che cosa fa? Gli tira un pugno. Il suo amico Marcello (Pietro Masotti) gli dice che ha fatto bene, che è così che si fa. Di parere opposto, invece, è il saggio Armando (Pietro Genuardi), che lo redarguisce. L’orgoglioso Salvatore ora deve fare una scelta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 marzo)

Gabriella è invitata a Parigi: la sua collezione sarà venduta in Francia! Un malore improvviso, però, rivela a Salvatore che con lei c’è Cosimo. Riccardo parla con Marcello e gli dice tutto di lui e Angela. Achille preme perché le nozze con Adelaide si facciano al più presto. Federico forse potrebbe riprendere a camminare, ma non riesce a credere a questa opportunità. Tra i suoi genitori, intanto, le cose vanno sempre peggio. Al Paradiso inizia la selezione per trovare una nuova Venere: viene data un’opportunità a Laura Parisi.

Le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile

● Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone alle nozze, ma si arrabbia quando lui le dice che al suo fianco ci sarà Agnese.

● Achille approfitta della rabbia di Adelaide per parlarle male di Riccardo: non è affidabile come gestore di patrimoni… Ma quando Umberto alza la voce, fa astutamente marcia indietro.

● Federico potrebbe essere operato. La ricerca dei soldi necessari, però, si fa molto complicata. Nasce un’alleanza inattesa tra Silvia e Clelia.

● Marta inizia una cura per la fertilità all’insaputa di Vittorio.