“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: problemi e altre complicazioni

18 Dicembre 2020 | 14:42 di Enrico Casarini

Gioia, preoccupazioni e complicazioni segnano i preparativi natalizi delle famiglie che gravitano intorno al Paradiso delle Signore. In casa Amato, per esempio, il ritorno di Giuseppe (Nicola Rignanese) ha sconvolto tutti i piani e la decisione di Agnese (Antonella Attili) di andare con lui a Partanna lascerà Salvatore (Emanuel Caserio) e Rocco (Giancarlo Commare) alle prese con festività “tra uomini”, rinforzate dalla presenza di Armando (Pietro Genuardi) e Marcello (Pietro Masotti). Agnese, però, ha lasciato una super cena per tutti e un regalo speciale per Armando: entrambe le cose ci daranno delle sorprese. In casa Conti, invece, Vittorio (Alessandro Tersigni) è alle prese con un mare di questioni. Deve organizzare l’evento natalizio per il grande magazzino… Deve gestire le “cattiverie” di Adelaide (Vanessa Gravina) contro Beatrice (Caterina Bertone)… Deve accogliere Marta (Gloria Radulescu) di ritorno da New York… Riuscirà a fare tutto? Di sicuro il suo Natale avrà un sapore nuovo e imprevedibile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 dicembre)

Giuseppe ritorna a sorpresa dalla Germania e sconvolge tutti gli equilibri in casa Amato. Marcello vuole sistemare la sua vita: cerca di accordarsi col Mantovano e chiede a Roberta di sposarlo; le cose però precipitano e lui ha una buona idea per salvare almeno chi gli sta più a cuore. Roberta ha una brutta sorpresa: la scelta di lasciare Milano ora pare ancora più giusta. Clelia inizia a cercare la nuova Venere. Luciano invita Federico a passare il Natale con lui, Clelia e Carletto, ma il ragazzo è dubbioso. Beatrice si avvicina a Vittorio.

Le anticipazioni dal 21 al 25 dicembre

● Marcello rimane in caffetteria e questo segna il licenziamento di Sofia. Laura la propone come Venere.

● Adelaide vuole riunire la famiglia per le festività, ma cerca di sbarazzarsi di Beatrice e figli.

● Silvia e Luciano, sia pure divisi, cercano di convincere Federico a passare almeno parte del Natale con la madre.

● Federico si ammorbidisce con mamma Silvia, mentre rimane perplesso di fronte a un pensiero di Umberto per lui.

● Marta telefona a Vittorio da New York: deve dirgli una cosa molto importante.