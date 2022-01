“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: proposta spinosa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Il 1963 si apre anche con una bella opportunità per il Paradiso delle Signore. Il grande magazzino milanese, infatti, riceve un’allettante proposta di collaborazione dagli Stati Uniti, e Vittorio (Alessandro Tersigni) inizia a lavorare freneticamente per capire quanto sia realizzabile il progetto. Purtroppo la situazione che gli si para davanti agli occhi non è esattamente propizia. Il primo problema viene dalla Palmieri, la ditta di tessuti da sempre legata con il Paradiso: potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste dei potenziali partner americani… Inoltre, pare che Flora (Lucrezia Massari), figura fondamentale per la riuscita dell’affare, sia scomparsa. Sarà tornata dalle vacanze natalizie trascorse a New York? Avrà riflettuto sulla scoperta della verità su suo padre? In effetti è proprio questo che la stilista sta facendo: ragiona sul suo futuro a Milano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 gennaio)

Il Paradiso Market ha successo e Umberto vuole lanciarlo in edicola. Flavia torna a Milano e scopre che Ludovica ha una relazione con Marcello: tra madre e figlia è guerra (Flavia però torna a battagliare anche con Adelaide…). Tina decide di affrontare l’operazione e si fa negare al telefono a Sandro. Gloria segue i preparativi di matrimonio di Ezio con enorme tristezza. Ernesta si rivela la persona chiave per l’organizzazione delle nozze di Ezio e Veronica. Gemma sogna di riprendere a montare a cavallo e Marco l’esorta a farlo.

Le anticipazioni dal 10 al 14 gennaio