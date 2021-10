“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: quanti guai per la povera Agnese

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Sono giorni complicati per Agnese (Antonella Attili). Due novità come il ritorno a casa di Tina (Neva Leoni) e la nomina a responsabile della sartoria del Paradiso delle signore non si stanno rivelando così positive come apparivano, perché la figlia non la “racconta tutta” e il lavoro si fa più complicato ora che Vittorio (Alessandro Tersigni) ha scelto Flora (Lucrezia Massari) come nuova stilista. All’orizzonte della signora Amato, però, iniziano a profilarsi altre due situazioni che non potranno che rivelarsi esplosive. Si comincia con una scoperta inattesa: in casa di Armando (Pietro Genuardi) ci sono inequivocabili segni di una presenza femminile, e Agnese sente risvegliarsi quell’antica fitta della gelosia. Intanto, però, e completamente alle sue spalle, sta succedendo qualcosa in Germania che potrebbe farle ancora più male: Giuseppe (Nicola Rignanese) riceve notizie importanti dalla sua “moglie tedesca” riguardo a suo figlio… Quanto potrà ancora reggere il segreto su questa famiglia parallela? Che ne sarà della famiglia di Agnese?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 settembre all’1 ottobre)

Vittorio sceglie Flora Ravasi come nuova stilista, ma la nomina crea problemi sia ad Agnese, che non si trova bene a lavorare con lei, sia ad Adelaide che guarda la ragazza con sospetto. Anche Gloria rimane male per un’assunzione, quella di Ezio alla Palmieri, di cui sarà il nuovo direttore: i nuovi “progetti di vita” dell’uomo la turbano. Tina deve andare a Zurigo: perché? Segreto… Adelaide respinge le dimissioni di Ludovica dal Circolo; la Brancia, però, ha altri problemi ora. Salvatore fa una gaffe con Anna.

Le anticipazioni dal 4 all’8 ottobre