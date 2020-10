“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: quel figlio ritrovato

23 Ottobre 2020 | 14:07 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Da quando Umberto (Roberto Farnesi) è tornato a Milano dopo la conclusione della missione per “salvare” Adelaide (Vanessa Gravina) da Ravasi (Roberto Alpi), si può dire che la sua vita sia radicalmente cambiata ancora una volta, sia sul piano familiare, sia nel lavoro. I figli Riccardo (Enrico Oetiker) e Marta (Gloria Radulescu) hanno lasciato la città per inseguire i loro sogni, e dunque casa Guarnieri è più vuota. Ma Umberto sta scoprendo le doti di un altro figlio, la cui esistenza aveva sempre ignorato finché non è stato chiamato ad aiutarlo. Vedremo il suo rapporto con Federico Cattaneo (Alessandro Fella) farsi sempre più forte, perché Umberto coglie in lui grandi doti umane e professionali. Gli affari, poi, Umberto ha ripreso il controllo della Banca Guarnieri ed è pronto a nuove “imprese”. Un’occasione viene dal padre di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). L’industriale gli parla di un affare che avrebbe dovuto coinvolgere Ravasi, ma ora… Qui però sorge un problema: Adelaide. “Ravasi” è ancora un argomento tabù e la contessa è ancora sconvolta da quell’uomo. Come reagirà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 ottobre)

Marta va a New York per lavorare in un’agenzia di pubblicità. Vittorio accoglie in casa Beatrice, moglie di suo fratello, che gli porta una notizia terribile. Laura diventa socia di Salvatore e Marcello. L’arrivo di zia Ernesta fa sì che Luciano rinunci temporaneamente ad andare a vivere con Clelia; la zia (accompagnata da Stefania, nipote appassionata di moda e “cotta” di Federico) confessa di essere stata sfrattata: rimarrà a lungo coi Cattaneo… Per amore di Agnese, Armando si toglie la fede che portava nella catenina al collo, un gesto dolcissimo.

Le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre

● Vittorio vorrebbe aiutare Beatrice, perché suo fratello, morendo, l’ha lasciata in gravi difficoltà. Lei però rifiuta.

● Salvatore incontra una vecchia fiamma. Nel frattempo, però, anche Laura gli si avvicina molto.

● Stefania viene presa in prova come Venere: gli affari al Paradiso stanno andando bene e serve personale.

● Roberta riceve una proposta dalla professoressa Barone. Ora che è di nuovo arrabbiata con Marcello, ci può pensare sul serio.

● Serena, la figlia di Beatrice, si lega molto a zio Vittorio. Suo fratello Pietro, invece…