“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: quel sogno chiamato cinema

30 Maggio 2020 | 10:00 di Enrico Casarini

Le Veneri stanno vivendo un momento speciale. Vittorio (Alessandro Tersigni) ha deciso di affidarsi alle ragazze per fare pubblicità alla nuova collezione di abiti del Paradiso delle Signore. I loro sogni, interpretati da loro stesse, diventeranno un breve film che verrà proiettato nei cinema di Milano. Inoltre indosseranno gli splendidi vestiti firmati da Gabriella (Ilaria Rossi). Ancora una volta, insomma, la soap ci fa rivivere le emozioni di chi ha vissuto negli Anni 60. E chi allora non c’era può scoprirle oggi: in quell’Italia i “caroselli” erano uno spettacolo che andava ben oltre la pubblicità. Questo lo capisce bene Marina (Ludovica Coscione). Di fronte alla macchina da presa della regista Elsa (Claudia Vismara), la Venere comprende che il suo desiderio è ben diverso da quelli delle altre: non vuole diventare ingegnere, first lady, sposa o mamma… E comincia a lavorare per concretizzare il suo sogno. Non immagina che così infrangerà un grande sogno d’amore.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 maggio)

Vi ricordiamo che vanno in onda le repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Cesare decide di accettare un incarico come primario a Bari e porterà con sé la famiglia; Nicoletta pensa però alla fuga con Riccardo. Marcello risolve la questione dell’affitto e trova un lavoro: farà il cameriere al bar. Armando aiuta Rocco messo in difficoltà da Irene che sospetta sia analfabeta. Roberta incontra un editore che potrebbe pubblicare il romanzo di Federico. Umberto forse sa come neutralizzare l’amministratore delle Brancia.

Le anticipazioni dal 1° al 5 giugno

● Agnese cerca di far scoccare la scintilla dell’amore tra suo nipote Rocco e Maria, nipote dell’amica Rosaria.

● Marcello aiuta Roberta a capire che l’editore interessato al libro di Federico in realtà non è altro che un lestofante.

● Adelaide scopre che Riccardo ha trasferito dei soldi in una banca americana.

● Riccardo è pronto a fuggire con Nicoletta, ma Cesare manda a monte il loro piano.

● Maria e Patrizia si “sfidano” per conquistare il posto di Venere lasciato libero da Nicoletta.