“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: quell’antico legame

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai1







Sembra proprio che Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) abbiano ritrovato una sintonia “antica” collaborando sul progetto di casa-famiglia che la giovane Guarnieri sta caparbiamente portando avanti. È un progetto che incontra resistenze, tanto che Conti pensa che sia il momento di lanciare una raccolta di firme in favore dell’idea. Marta, però, ha bisogno del consiglio e dell’aiuto di Vittorio anche per un’altra questione: dagli Stati Uniti, infatti, arriva a Milano Tom (Christian Vit), il suo amore americano che ha attraversato l’oceano per dirle che le vuole ancora bene. La presenza di Tom getta scompiglio a villa Guarnieri e nel cuore di Marta. Ma non è questa l’unica situazione ad alta tensione che esplode. Il rapporto tra Marta e Vittorio, infatti, ha ferito Matilde (Chiara Baschetti), che si sente sempre più esclusa, e non manca di farlo capire a Conti. Questa rabbia avrà un’imprevedibile conseguenza.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 gennaio al 2 febbraio)

Il boom della minigonna mette in difficoltà sia il Paradiso (dove cala la clientela “tradizionale”), sia la Galleria (dove si cerca un’idea alternativa che porti altrettanto successo). Marcello consiglia a Matteo di allontanarsi da Maria. Marta e Vittorio si parlano a cuore aperto. Le condizioni di Silvana improvvisamente peggiorano. Umberto critica le proposte di Flora e lei se ne ha a male. Marta vuole costruire una casa-famiglia, ma sorgono subito problemi. Papà Ciro vieta la minigonna ad Agata: Roberto va in aiuto della ragazza.

