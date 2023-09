“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: relazioni, complicazioni e un avvenire incerto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Siete pronti alla partenza della nuova stagione di "Il Paradiso delle Signore"? L’appuntamento con la soap del pomeriggio di Rai1 è confermato per lunedì 11 settembre. Lunedì 4, però, comincia una settimana di “preparazione”.

Per capire meglio che cosa succederà nella Milano del settembre del 1964, pronta ad assistere alla grande sfida tra il Paradiso e la nuova Galleria Milano Moda, Rai1 trasmette la replica delle ultime puntate andate in onda prima della pausa estiva. Vedremo alcune vicende che giungono a compimento, anche se non sempre in modo definitivo.

Per cominciare, sarà molto importante tener d’occhio Marcello Barbieri (Pietro Masotti). L’ambizioso giovane torna dal viaggio a Ginevra dopo aver finalmente ritrovato Adelaide (Vanessa Gravina). Ora sa per quale motivo la contessa aveva intrapreso il suo viaggio, ma la questione è di tale importanza e delicatezza che lui è ben deciso a custodirne il segreto nel cuore per proseguire al meglio la scalata nel mondo degli affari al fianco della sua alleata. Marcello, dunque, sente di vivere un momento felice, che arricchisce “donando” a Salvatore (Emanuel Caserio) il pagamento dei debiti della caffetteria… Peccato che dietro l’angolo ci sia anche una grande delusione. Marcello, infatti, scopre che Ludovica (Giulia Arena) in fretta e furia s’è sposata con Ferdinando (Fabio Fulco) mettendo la parola “fine” su ogni ipotesi di rinascita del loro amore. Basterà l’entusiasmo “affaristico” di Adelaide per dare ai sogni di Marcello un nuovo orizzonte?

E non sono queste le uniche coppie che vivono momenti importanti.

È complicata la vicenda di Agnese e Armando. Lei è decisa a lasciare Milano e trasferirsi dalla figlia Tina (Neva Leoni) a Londra; lui non se la sente di partire… Tempestoso, invece, è il “triangolo” che lega Vittorio (Alessandro Tersigni), Matilde (Chiara Baschetti) e Tancredi (Flavio Parenti). L’ambiguo Di Sant’Erasmo minaccia Conti: o la smette di corteggiare sua moglie o lo distruggerà. Ma che cosa vuole davvero Tancredi? Salvare il suo matrimonio o bloccare le indagini sull’incendio della fabbrica di Matilde? Altro “triangolo” complicato è quello tra Gemma (Gaia Bavaro), Roberto (Filippo Scarafia) e Marco (Moisé Curia): chi davvero ama chi? E chi è il padre del bimbo che Gemma attende? Infine, Maria (Chiara Russo) si sente in bilico: seguire Vito (Elia Tedesco) in Australia o restare al Paradiso per dare una mano in un momento così delicato per il grande magazzino? Insomma, tutte puntate da (ri)vedere!