“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Rosa dice una bugia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 febbraio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00)







Sappiamo che diventare una venere al Paradiso delle Signore è un sogno per molte ragazze nella Milano dei primi Anni 60. E sappiamo ancora meglio quanto sia forte, quasi familiare, il legame tra le commesse del grande magazzino. Sicché anche Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) ha cancellato ogni perplessità su questo lavoro e s’è inserita con gioia nel gruppo. Non tutti, però, potrebbero pensarla allo stesso modo… Infatti Rosa apprende con angoscia che sua madre sta per arrivare a Milano: come spiegarle che non fa più l’insegnante? Rosa teme che la mamma non prenderebbe bene la verità, e anche zio Armando (Pietro Genuardi) è della stessa opinione. È Marcello (Pietro Masotti) ad avere un’idea: si potrebbe mettere in piedi un “teatrino”, rappresentare una mezza verità… Rosa anticiperà alla madre di lavorare al Paradiso, ma non tra le ragazze, bensì al Paradiso Market. La recita comincia e Rosa si trova perfino bene al giornale. Ma alla fine è troppo onesta per celare la verità alla mamma e inizia a tormentarsi ancor prima di vederla. Così decide di fare un passo...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 febbraio)

Marcello, Salvo e Rosa si danno da fare per trovare un nuovo amore ad Armando. Tom continua a corteggiare Marta, ma partirà per Londra senza di lei. Matteo parte per gli Usa con sua madre. Maria decide di raccontare a Vito quel che succede tra lei e Matteo. Il servizio fotografico di Marta sulle ragazze madri non riesce bene: sia lei, sia Vittorio sono delusi. Roberto capisce che Agata ha un debole per lui e sente di dover cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Salvo, invece, continua a credere che Elvira pensi a lui.

Le anticipazioni dal 19 al 23 febbraio