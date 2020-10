“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: segui i tuoi sogni, Marta

16 Ottobre 2020 | 14:33 di Enrico Casarini

Galeotto fu il viaggio di nozze “ritardato” a New York che Marta (Gloria Radulescu) si è concessa con l’amato Vittorio (Alessandro Tersigni) dopo le vicissitudini degli ultimi tempi. La giovane Guarnieri non solo si innamora della grande città americana, ma viene anche travolta da un’offerta di lavoro da parte di un’importante agenzia pubblicitaria: accettarla o no? Marta decide di lasciar perdere, ma ancora una volta Vittorio fa il miglior uso possibile della sua sensibilità e convince la moglie a non perdere l’occasione. Fa di più, le regala il biglietto per il volo Milano-New York. Marta partirà, dunque, ma lascerà a Vittorio un dono delicatissimo che lo accompagnerà nei mesi successivi. Commossi anche i saluti agli amici del Paradiso delle Signore, ai quali Marta lascia un’ultima eccezionale iniziativa pubblicitaria, ovvero il coinvolgimento di Adelaide (Vanessa Gravina) come modella. Il risultato della nuova collezione del Paradiso le giungerà come una notizia da un mondo ormai lontano. Anche Vittorio riceverà notizie da un “mondo lontano”, però. Un giorno busserà alla sua porta la moglie di suo fratello e purtroppo non porterà buone nuove.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 ottobre)

Vittorio e Marta tornano da New York. L’entusiasmo di Marta per quel che ha visto nella metropoli è alle stelle e segnerà la sua vita. Agnese torna dalla Sicilia: non vede l’ora di ritrovare Armando. Luciano decide di uscire di casa per vivere la sua storia d’amore con Clelia. Umberto riprende il pieno controllo della banca Guarnieri. Gabriella e Cosimo organizzano una festa di fidanzamento, ma l’incontro tra i genitori è disastroso. Laura chiede a Roberta e Gabriella di accoglierla come nuova coinquilina.

Le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre

● Laura diventa socia di Salvatore e Marcello nella caffetteria.

● Salvatore propone i dolci della caffetteria al Circolo, ma combina un guaio.

● Silvia chiede a Luciano di non andarsene ora che arriva in visita zia Ernesta. Luciano l’accontenta: i Cattaneo appariranno una famiglia felice.

● Zia Ernesta confessa di essere stata sfrattata: rimarrà con i Cattaneo per qualche tempo. Con lei c’è una nipote, Stefania, appassionata di moda e “cotta” di Federico.

● Armando fa un gesto romantico per amore di Agnese e Rocco fraintende.