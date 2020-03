“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: si accende la passione

06 Marzo 2020 | 14:05 di Enrico Casarini

Il sentimento di Angela (Alessia Debandi) per Matteo, il figlio che aveva dato in adozione e ora può reincontrare, le dà la forza e la “follia” di fare un gesto estremo. Ma questo disperato amore di madre saprà generare anche un nuovo amore del tutto diverso, ma non meno tempestoso. Arriva a una svolta, infatti, il rapporto della ragazza con Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). Giorno dopo giorno, il ragazzo si è scoperto sempre più attratto da lei, ma sa bene che la sua famiglia pensa solo ad accasarlo con la ricchissima Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). D’altra parte, c’è un’altra persona che non tollererebbe un legame tra Riccardo e Angela: Marcello (Pietro Masotti), l’iperprotettivo fratello della giovane. Fatto sta che le peripezie di Angela e l’aiuto dato da Riccardo fanno scattare qualcosa tra loro, che fuggono da tutto e tutti e si rifugiano in Liguria, nella villa di Rapallo dei Guarnieri. Se la fuga dura poco, perché i due sono presto costretti tornare alle loro case e alle loro vite, il fuoco della passione sembra essere ormai acceso. E i volti di Riccardo e Angela si avvicinano sempre più.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 marzo)

Si scioglie il segreto che tanto ha angosciato Angela: la ragazza aveva un figlio poi dato in adozione; ora è stato “ritrovato” e lei vorrebbe riabbracciarlo, così Riccardo decide di aiutarla. Achille Ravasi riesce a fare breccia nel cuore di Adelaide; Umberto non ci può fare nulla, ma si consola col successo del suo investimento nei giacimenti di gas. Dopo che Luciano ha scoperto di non essere il vero padre di Federico, il suo matrimonio con Silvia sta franando. Federico, intanto, riesce a pubblicare un articolo che ha molto successo.

Le anticipazioni dal 9 al 13 marzo

● Adelaide non sa scegliere tra Umberto e Achille. Prova a riavvicinarsi a Guarnieri, ma lui è distante, preso dagli affari.

● Achille invece accoglie subito la contessa tra le sue braccia e i due annunciano addirittura che si sposeranno. Ma cosa vuole davvero Ravasi?

● Umberto non prende bene la notizia delle nozze.

● Marina decide di seguire il suo sogno: lascia il Paradiso e Milano e va a Roma. Rocco può darle solo un ultimo bacio.

● Marta scopre una cosa di sé che sconvolge tanto lei quanto Vittorio.