“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: si scatena la furia di Gemma

Questa è l’ultima settimana della stagione di Il Paradiso delle Signore (la soap tornerà a fine estate) ed è una settimana da fuochi d’artificio per quanto riguarda le storie d’amore che abbiamo seguito. C’è chi arriva all’altare, chi si lascia, chi finalmente asseconda i suoi veri sentimenti... Tra tutte le vicende, una prende una piega veramente drammatica, e parte dalla fine definitiva del legame tra Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisé Curia). Gemma, sconvolta dalla rabbia, affronta la sorellastra Stefania (Grace Ambrose) dicendo che le farà pagare caro l’averle portato via l’amato. Stefania è con le spalle al muro: sa che la vendetta cadrà su sua madre Gloria (Lara Komar), il cui passato è, come sappiamo, “macchiato” dall’aver praticato un aborto quando in Italia era ancora vietato e poi essersi sottratta alla Legge fuggendo. Per salvare Gloria, dunque, Stefania respinge ancora Marco. Ma c’è un amore che è superiore a qualunque altro, ed è quello materno, così Gloria farà un passo enorme per liberare la sua figlia “ritrovata” dal peso del ricatto e farle vivere la sua vita.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 aprile)

Dopo che s’era temuto il peggio, Beatrice esce dal coma e Dante può dichiararle tutto il suo amore, decidendo in più di accantonare il progetto di “conquista” totale del Paradiso. Pressato da Adelaide, Umberto si stacca da Flora, che quindi decide di accettare una proposta di lavoro negli Usa. Gemma sospetta che tra Marco e Stefania ci sia qualcosa. Torrebruna rivela i suoi sentimenti a Ludovica, che deve gestire la profonda crisi di Marcello e rimane sorpresa dalla scelta di sua madre di andarsene negli Stati Uniti.

Le anticipazioni dal 25 al 29 aprile