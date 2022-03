“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Stefania è sconvolta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Sono giorni intensi al Paradiso delle Signore: per lanciare la nuova collezione, il grande magazzino accoglie come sua “madrina” una giovane stellina della televisione, l’annunciatrice Rosanna Vaudetti (Rebecca Sisti. L’intervista con la “vera” Vaudetti è a pagina 24). Ma c’è qualcuno che non riesce a partecipare a tanto entusiasmo. Stefania (Grace Ambrose) è travolta dal sospetto che suo padre Ezio (Massimo Poggio) stia mandando a monte il progetto di famiglia con Veronica (Valentina Bartolo) a causa di un’amante. La situazione peggiora quando la ragazza capisce che l’amante altri non sarebbe che la sua capocommessa Gloria (Lara Komar). Stefania indaga e indaga ancora, finché non trova qualcosa che costringe lei e la Moreau a un faccia a faccia decisivo. Come Gloria ha sempre temuto, però, la scoperta della “vera” verità sconvolge Stefania, che si ritrova improvvisamente senza i suoi tradizionali punti di riferimento. Adesso le sue azioni saranno dettate dalla disperazione…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 febbraio al 4 marzo)

Umberto accetta il ricatto di Dante e, all’insaputa di tutti, gli cede la sua quota nel Paradiso pur di recuperare la lettera con la confessione sul caso Ravasi. Vittorio accoglie la novità nel modo peggiore. Maria scopre la verità su Rocco e va a Roma. Tina e Sandro si preparano a tornare a Londra, ma non prima di una festa a sorpresa al Paradiso. Ezio impedisce a Gloria di dire la verità a Stefania, ma la ragazza sente puzza di bruciato. Salvo scopre che la figlia di Anna non vuole venire a Milano e decide di non far nulla che possa darle dolore.

Le anticipazioni dal 7 all'11 marzo