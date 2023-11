“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Tancredi è sull’orlo del precipizio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Dopo i nuvoloni, dopo i tuoni, dopo tanti improvvisi, violenti colpi di vento, ecco che finalmente s’abbatte la tempesta su Tancredi (Flavio Parenti). Il più cupo dei Sant’Erasmo crede di essere uscito tutto sommato bene dall’ultima litigata con Vittorio (Alessandro Tersigni) e di essersi scusato adeguatamente con Matilde (Chiara Baschetti). Non è così. Vittorio ha deciso che è il momento di colpirlo e si presenta di fronte a lui col dossier di Diletta (Barbara Venturato) sull’incendio del mobilificio Frigerio. Tancredi capisce che la verità è a un passo dall’essere svelata e inizia disperatamente a ragionare su come uscire nel modo meno vergognoso da questa “trappola”. Prima di tutto ne parla con Umberto (Roberto Farnesi); poi chiede a Vittorio di dargli tempo per capire come spiegarsi con Matilde; infine minaccia Diletta… Ma non c’è niente da fare: Tancredi è inchiodato alla sua colpa. E non può che ritrovarsi a litigare di nuovo con Vittorio. Questa volta, però, accadrà qualcosa di gravissimo. Forse di irreparabile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 novembre)

Vito ha individuato l’attività che gli permetterà di rimanere a Milano: vuole comprare la Tessuti Colombo. Matteo è sempre più sotto pressione per i debiti e decide di lasciare il Paradiso, ma Marcello lo ferma. A un evento, Tancredi vede Vittorio e Matilde in sintonia così perfetta che non riesce più a trattenere la gelosia e “aggredisce” Conti. Flora ha due preoccupazioni: il risultato delle elezioni per la presidenza del Circolo e il fatto che Umberto non pensi neppure lontanamente al matrimonio.

Le anticipazioni dal 20 al 24 novembre