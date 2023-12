“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Tancredi indaga

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 5 gennaio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Dopo la sosta tra Natale e Capodanno (Il Paradiso delle Signore non va in onda neanche lunedì 1° gennaio), la saga riparte da un evento che Adelaide (Vanessa Gravina), terrorizzata dai pettegolezzi, accoglie con grandissimo dispetto: la crisi tra Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) diventa di pubblico dominio. È colpa di un articolo di cronaca rosa che racconta di come il loro matrimonio sia di fatto finito. Mentre Milano inizia a chiacchierare, nell’ennesimo attacco d’ira, Tancredi se la prende con l’acerrimo nemico Vittorio (Alessandro Tersigni): tra i due c’è l’ormai solito scontro durissimo. A questo punto, però, il Di Sant’Erasmo non si vuole limitare a colpire Conti: vuole avere qualcosa di concreto per tornare alla carica o respingere eventuali attacchi. Decide quindi di ingaggiare un investigatore privato, e il detective si mette subito sulle tracce dei due innamorati. Quanti segreti sono a rischio?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 dicembre)

Marta viene a sapere che Matilde frequenta Vittorio. Tancredi confessa a Marta e Adelaide quel che ha fatto a Matilde: la contessa si mette in moto per evitare lo scandalo. Marcello rimane deluso da Adelaide: gli è chiaro che lei non vuole impegnarsi in un rapporto con lui. Marta e Vittorio si reincontrano. Clara “inciampa” in un episodio del passato di Botteri che lui non vorrebbe “rievocare”: il destino, però, ha in serbo qualcosa per lo stilista. Rosa trova un lavoro al Paradiso. Matilde parte per il Giappone senza dirlo a nessuno.

Le anticipazioni dal 2 al 5 gennaio