“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Tancredi si vendica

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 3 maggio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Ultima settimana prima della pausa estiva per Il Paradiso delle Signore, con salto di messa in onda il 1° maggio. Da lunedì 6 potremo poi vedere le repliche della seconda stagione, quando Il Paradiso era trasmesso in prima serata una volta alla settimana. Ma torniamo all’oggi. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) hanno deciso di andare a vivere insieme. In una casa tutta loro progetteranno un futuro di serenità. Dopo aver provato in ogni modo a riconquistare la moglie, Tancredi (Flavio Parenti) ostenta buon viso a cattivo gioco e apparentemente accetta la cosa. È Marta (Gloria Radulescu) a scoprire che il Di Sant’Erasmo ha invece un piano per vendicarsi con tutta la cattiveria possibile. La Guarnieri avverte i due innamorati ed è subito paura: Matilde è costretta a nascondersi nella casa-famiglia. Sarà sufficiente a superare il momentaccio? Sulle sue tracce, infatti, Tancredi ha scatenato la polizia…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 aprile)

Matteo è scagionato. Uscito di prigione, propone a Maria di andare a Parigi: non sarà facile convincere papà Ciro… Elvira rompe il fidanzamento con Tullio: suo padre non la prende bene e lei si rifugia a casa delle veneri. Marcello rassegna le “dimissioni” da gestore del patrimonio di Adelaide e Umberto si propone al suo posto. Flora, sempre più insofferente nei confronti di Umberto, accetta di aiutare Marcello a scoprire cosa ci sia dietro la “truffa tedesca”. Marta e Matilde finalmente si chiariscono. Salvatore si dichiara a Elvira.

Le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio