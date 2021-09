“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Tina Amato riabbraccia Milano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







È finita la pausa estiva per Il Paradiso delle signore: il grande magazzino milanese ritira su la saracinesca. La soap di Raiuno torna in onda da lunedì 13 settembre, e già la prima settimana è ricca di novità. Per esempio, chi bussa a casa Amato? La sorpresa per mamma Agnese (Antonella Attili) e papà Giuseppe (Nicola Rignanese) è sconvolgente: Tina (Neva Leoni) è tornata da Londra! La ragazza ritrova le amiche Veneri che aveva lasciato per inseguire il sogno di cantante e l’amore per il produttore Recalcati; conosce poi Armando (Pietro Genuardi), che già tanto ha sentito parlare di lei; incontra, infine, Vittorio (Alessandro Tersigni), che rimane così colpito da sceglierla come protagonista della copertina del primo numero di Paradiso Market, la rivista in cui ha coinvolto anche Umberto (Roberto Farnesi) come editore. Ma Tina partecipa a tanto entusiasmo con un certo distacco, non parla né della sua musica né dei suoi sentimenti. C’è qualcosa che non vuole far sapere?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 maggio)

Ricordiamo le principali vicende in corso prima dell’estate. Vittorio affronta la sua “nuova” vita senza Marta, andata a New York. Fiorenza è sconfitta: Ludovica e Marcello sperano di vivere il loro amore senza temere ricatti. Per amore, invece, due coppie hanno deciso di lasciare Milano: Gabriella e Cosimo andranno a Parigi, mentre Rocco e Maria si sposeranno e si trasferiranno a Roma. Agnese e Giuseppe sembrano ritrovare l’armonia, ma lui riceve una notizia: deve tornare in Germania, perché sta per diventare padre.

Le anticipazioni dal 13 al 17 settembre