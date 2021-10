“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Tina è in piena crisi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Povera Tina (Neva Leoni), quanto le sembra lontano il grande incanto del palcoscenico, del successo nel mondo dello spettacolo… Lei continua ad affascinare tutti, e in particolare Vittorio (Alessandro Tersigni) che, dopo averla voluta sulla copertina di Paradiso Market, è disposto a qualunque cosa pur di coinvolgerla nel suo progetto di film. La Amato ci terrebbe, ma è la sua voce a non essere “d’accordo”: le chiede attenzioni e cure, e la ragazza si trova di fronte a un bivio. Fermarsi finché non starà bene, o continuare a esibirsi, sperando in bene? Il dubbio verrà spazzato via da un concerto al Circolo… Non solo Vittorio “assedia” Tina: papà Giuseppe (Nicola Rignanese) e mamma Agnese (Antonella Attili) premono per sapere come vanno le cose con suo marito… Tina svicola e sfugge, ma la verità sulla fine del suo amore è troppo triste da essere tenuta in gola, così decide di parlarne a una persona molto particolare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal’11 al 15 ottobre)

Adelaide trova la lettera di Ravasi. Vittorio propone a Tina la parte di protagonista in film e le promette che la sceneggiatura seguirà ogni sua indicazione, ma lei pare decisa a dire di no. Anna accetta il lavoro al Paradiso: affiancherà Beatrice. In difficoltà, Flora ricorre all’aiuto di Agnese e Maria. Per riavvicinarsi a Ludovica, Adelaide offre a Marcello un posto al Circolo. Ezio vuole che Stefania si trasferisca a casa Colombo: la cosa ingelosisce Gemma e turba Gloria. Umberto prende le difese di Flora contro Vittorio: che cosa vede in lei?

Le anticipazioni dal 18 al 22 ottobre