“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: tra cuore e portafoglio

02 Maggio 2020 | 10:45 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Il matrimonio di Marta (Gloria Radulescu) sembra aver condotto Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo (Enrico Oetiker) a una sorta di tregua. Ma le cose in casa Guarnieri non si sistemano mai fino in fondo e infatti ritroveremo Riccardo travolto da una tempesta nella quale, come sempre, si intrecciano cuore e portafoglio. La questione parte da un furto al Paradiso delle Signore che getta tutti nello sconforto: la nuova collezione ha preso il volo e il danno economico sarà enorme. Quando a questo disastro si unisce la decisione di Umberto, in gravi difficoltà, di cedere il suo 50 per cento del grande magazzino, Riccardo decide di rilevare la quota di proprietà. Non è solo il gesto di un giovane uomo d’affari che vede un’opportunità là dove un vecchio uomo d’affari non vede più nulla (e Riccardo è sicuro che l’acume di Vittorio, Alessandro Tersigni, farà fruttare il suo investimento: infatti si mette praticamente a sua disposizione). È anche il gesto di un uomo innamorato: questo è un modo per poter stare ancora vicino a Nicoletta (Federica Girardello).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 aprile al 1° maggio)

Da questa settimana è iniziata la replica delle puntate della quarta stagione ora interrotta.

Vittorio e Marta si sposano facendo tutto di testa loro contro i piani di Adelaide. Gabriella torna da Parigi e rivela le sue qualità di stilista. Rocco arriva a Milano e si impiega al Paradiso come magazziniere. Roberta fa amicizia con Angela, appena giunta dal Bresciano in cerca di lavoro. Nicoletta e Cesare tornano dal viaggio di nozze e Riccardo si fa vivo con lei per rivedere sua figlia. Umberto vuole ricucire i rapporti col figlio.

Le anticipazioni dal 4 all’8 maggio

● Marcello esce di prigione e va a vivere con la sorella Angela.

● Federico incontra un vecchio amico, Armando: è la persona giusta per sostituire il magazziniere capo coinvolto nel furto.

● Agnese viene coinvolta nella grande impresa di “ricreare” una collezione dal nulla.

● Nicoletta è turbata dall’insistenza con cui Riccardo la cerca. Sua madre, invece, teme che il giovane Guarnieri rovini la famiglia di sua figlia.

● Vittorio recupera la merce rubata al Paradiso grazie all’aiuto di Marcello, che mette i carabinieri sulla strada giusta.