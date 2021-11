“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: troppi segreti in casa Amato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 novembre al 3 dicembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Quando Tina (Neva Leoni) confessa a mamma Agnese (Antonella Attili) di averla vista baciare Armando (Pietro Genuardi), Agnese si scopre impaurita. Cosa succederebbe se la notizia di questa sua passione arrivasse a Salvatore (Emanuel Caserio)? Come reagirebbe suo figlio? Agnese dunque decide di interrompere il rapporto con Armando… Ormai, però, abbiamo capito che in casa Amato tutti hanno qualcosa da nascondere. Tina, per esempio, deve fare i conti con ciò che sente per Vittorio (Alessandro Tersigni) e con quel che lui sente per lei: sono sempre più vicini. Che dire di Salvatore, poi? Non solo teme il giudizio della mamma sulla storia con Anna (Giulia Vecchio) e quindi non sa come parlargliene, ma complica ulteriormente la vita familiare lanciando l’idea di passare il Natale con papà Giuseppe (Nicola Rignanese), in Germania. Il destino, però, farà sì che uno di loro “sbatta la faccia” sul segreto di un altro e metta in moto la macchina della resa dei conti. Agnese, Salvatore, Tina: chi scoprirà cosa?

Gemma non sopporta che Marco esca con Luisa: non sa, però, che in realtà lui pensa solo a lei, tanto da accettare di lavorare per il Paradiso Market proprio per starle ancora più vicino. Flora vede le ultime foto di suo padre e le sorge un sospetto: si riaprano le indagini sulla sua morte! E Adelaide ora ha paura… Mentre Marcello e Ludovica non sanno se uscire allo scoperto, Anna e Salvatore parlano del loro amore con Vittorio. Umberto e Flora si baciano. Maria teme che Rocco a Roma la stia tradendo: anche Agnese pensa che sia così.

