“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: tutti hanno bisogno di Maria

Dopo le repliche, si apre la nuova stagione di Il Paradiso delle Signore e troviamo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in difficoltà: la Galleria Milano Moda ha un grande successo e il Paradiso deve correre ai ripari. Chi meglio di Maria, con la sua creatività, può dare al catalogo quel qualcosa “di più”? Fortunatamente la stilista è tornata dall’Australia ed è pronta a mettersi al lavoro. A proposito di presenze, però, la giovane Puglisi a Milano ne trova alcune di nuove e importanti. Per cominciare, deve condividere l’atelier con un altro stilista, Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante). Poi deve prendersi cura dei suoi familiari. Papà Ciro (Massimo Cagnina) ha deciso di lasciare la Sicilia con mamma Concetta (Gioia Spaziani) e Agata (Silvia Bruno), la figlia minore, per cercare una nuova vita a Milano. L’orizzonte di Maria si fa molto complicato…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 settembre)

In questa settimana abbiamo rivisto le ultime puntate della scorsa stagione. Tra le storie raccontate, ricordiamo quella di Marcello: felice per i suoi successi negli affari, saldo nel rapporto con Adelaide, rimane però basito di fronte al matrimonio di Ludovica. Ci sono, poi, le minacce di Tancredi a Vittorio nei giorni dell’inaugurazione della Galleria; la rinascita dell’amore tra Gemma e Marco, papà del bimbo atteso dalla ragazza; il tentativo di Agnese di convincere Armando ad andare a Londra con lei; la crisi tra Ezio e Veronica…

Le anticipazioni dall’11 al 15 settembre