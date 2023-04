“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: ultimi giorni… ricchi di emozioni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







È arrivata l’ultima settimana di messa in onda per questa stagione di Il Paradiso delle Signore. In attesa di sapere con precisione quando ricominceranno le avventure della soap di Rai1 (sarà a settembre, comunque), ci attende un evento decisamente sorprendente. Come sappiamo, nella sua “caccia” ad Adelaide (Vanessa Gravina), partita precipitosamente da Milano e svanita dietro una cortina di menzogne, Marcello (Pietro Masotti) si ritrova molto, molto vicino a Ludovica (Giulia Arena). La complicità tra i due ex è tale che lei sarebbe addirittura pronta a partire con lui per Ginevra, che pare essere la vera destinazione della contessa. Alla fine, però, sarà solo Barbieri ad andare nella città svizzera. Peccato che il ragazzo faccia una mossa avventata e lasci una lettera per Ludovica al Circolo… Da qui si scatena la gelosia di Ferdinando (Fabio Fulco), che viene a sapere tutto della rinnovata vicinanza tra i due giovani e decisamente non la prende bene. Come potrà allontanare definitivamente Marcello da Ludovica? Come potrà spezzare il loro legame? Ferdinando ha un’idea: «Ludovica, sposiamoci! E facciamolo subito!». La Brancia di Montalto accetta. Se lei è rimasta sorpresa (e travolta…) dall’imprevedibile piega degli eventi, come potrà rimanerci Marcello quando, tornato a Milano portando con sé il segreto di Adelaide, si ritroverà di fronte una signora Ludovica con la fede al dito?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 aprile)

Matilde sospetta di Tancredi e chiede a Vittorio di aiutarla a scoprire la verità sull’incendio del mobilificio; inoltre incontra finalmente il maggiordomo che, secondo lei, può dirle cosa sia veramente successo. Roberto vuole capire cosa ci sia davvero tra Gemma e Marco. Alfredo lascia Irene. Marcello e Umberto sono preoccupati per Adelaide: il primo sente di avere Ludovica al suo fianco nella ricerca, mentre il secondo si ritrova Flora contro. Armando torna da Londra. Salvo viene a sapere che sua madre vuole rimanere in Inghilterra.

Le anticipazioni dall’1 al 5 maggio