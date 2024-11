“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Umberto è in difficoltà

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Le accuse lanciate da Marcello (Pietro Masotti) contro Umberto (Roberto Farnesi) al Circolo stanno avendo conseguenze molto gravi. Non che Guarnieri non se lo potesse immaginare. Al di là del fastidio per la scenata fatta dal rivale alla festa per la Galleria Milano Moda, lo scaltro uomo d’affari aveva immediatamente capito che era necessario tranquillizzare subito i suoi interlocutori nella finanza e nell’imprenditoria milanese e “screditare” quanto detto da Marcello sulla sua disonestà. L’impegno di Umberto, però, non pare sufficiente: nei suoi conti iniziano a spuntare problemi. Quando le difficoltà superano il livello di guardia e la “cassa” inizia a esigere soldi molto in fretta, Umberto non può fare altro che chiedere aiuto a Tancredi (Flavio Parenti). Gelido calcolatore come sempre, Tancredi fa una controproposta che Umberto è sostanzialmente costretto ad accettare. Risultato? Nell’alleanza commerciale Guarnieri-Sant’Erasmo si invertono le parti e le leve del potere cambiano di mano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 novembre)

Mentre Marta torna a lavorare al Paradiso, Matteo si dimette. Matteo cerca di “redimersi”, ma la situazione è complicata: Marcello non vuole perdonarlo, ma almeno mamma Silvana lo difende con i Puglisi. Mirella è sempre più preoccupata per le condizioni di Elvira e le fissa un appuntamento col ginecologo: bisogna capire se è incinta! Mario è schiantato da una lettera anonima e prende due drastiche decisioni. Il rapporto tra Marta ed Enrico sembra vicino al “salto di qualità”, quando la Guarnieri fa una scoperta…

Le anticipazioni dal 25 al 29 novembre