“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Umberto la pagherà

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Cosimo (Alessandro Cosentini) è sconvolto. Non solo il fallimento dell’impresa immobiliare messa in piedi con Umberto (Roberto Farnesi) sta causando il crollo della azienda Bergamini, ma l’idea che Guarnieri si sia comportato in una maniera a dir poco spregiudicata, è confermata dalla lettera scritta da suo padre e trovata da Gabriella (Ilaria Rossi). Adesso Cosimo vede delinearsi netti i contorni di un complotto contro la sua famiglia… Gabriella, Ludovica (Giulia Arena) e perfino Federico (Alessandro Fella) cercano di contenere la sua rabbia, ma il ragazzo non vuole sentire ragioni e continua a ragionare e a raccogliere informazioni che sostengano il suo convincimento. Finalmente dagli Stati Uniti gli arriva una notizia che potrebbe diventare l’arma con cui rendere pan per focaccia a Umberto. Cosimo decide di usarla nella maniera più eclatante: inchioderà il nemico alle sue responsabilità durante un evento al Circolo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 aprile)

La scoperta dell’antica storia tra Marta e Dante porta la tempesta nelle case Guarnieri e Conti. Vittorio si ritrova contro tutti. Giuseppe ottiene il prestito da Salvatore: ora può andare avanti con il suo losco piano. Gabriella consegna a Cosimo la lettera in cui suo suocero esternava dubbi sulla condotta di Umberto nella loro speculazione immobiliare. Dora ha un colpo di fulmine, ma il nuovo amore appare subito complicato. Marcello rischia la galera: è l’ennesima grana causata dal legame con il Mantovano.

Le anticipazioni dal 12 al 16 aprile