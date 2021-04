“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Umberto lo stratega

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







La guerra scatenata da Cosimo (Alessandro Cosentini) contro Umberto (Roberto Farnesi) fa parlare tutta Milano. Il giovane Bergamini, però, inizia a capire di essersi impegnato in un’impresa forse più grande di lui, perché deve subire la reazione non di un Guarnieri solo, ma di due. Adelaide (Vanessa Gravina), infatti, è preoccupatissima dalla situazione e si schiera al fianco di Umberto in modo molto deciso, tanto da andare a chiedere a Gabriella (Ilaria Rossi) di far ragionare suo marito. Per orchestrare il suo contrattacco, poi, Umberto trova un alleato sorprendente in Dante (Luca Bastianello), che si rivela il personaggio chiave di un’iniziativa che darebbe molto lustro al Paradiso e potrebbe anche risollevare il morale di Marta, la cui disperazione affligge moltissimo papà Umberto. Ma su questo “campo di battaglia” ogni strategia ha vita molto breve, e Cosimo, Dante e Marta si comporteranno in modo davvero imprevedibile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 aprile)

Cosimo, sempre più disperato e arrabbiato, accusa Umberto della morte di Ravasi. Marta torna da Parigi e parla con Vittorio: la situazione è davvero complicata. In più, la Guarnieri rivede anche Dante. Dante che, nel frattempo, decide di andare all’attacco del “rivale” Vittorio. Adelaide si scontra con Fiorenza. Le Veneri cercano di aiutare Dora a conquistare Nino, ma scoprono che è un seminarista. Qualcuno ha contraffatto degli abiti del Paradiso e su Irene ricade un tremendo sospetto di complicità. Dietro alla truffa, però, c’è Giuseppe.

