“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Umberto svela tutto

19 Febbraio 2021 | 14:52 di Enrico Casarini

Il ritorno improvviso di Marta (Gloria Radulescu) a Milano continua a creare problemi. Una delle questioni irrisolte è quella dell’“ingresso” di Federico (Alessandro Fella) in casa Guarnieri: Marta, infatti, ancora non sa di avere un altro fratello. Dirglielo o no? Vittorio (Alessandro Tersigni) è perplesso, mentre Federico vuole dirle tutto e Umberto (Roberto Farnesi) è della stessa idea. Adelaide (Vanessa Gravina), invece, continua a opporsi, e ricordiamo che ne ha parlato anche con Silvia (Marta Richeldi) poco prima che partisse per Parigi. Quando Marta inizia a sentire odore di bruciato, Umberto decide di rompere gli indugi e di parlarle in modo chiaro. Marta ascolta… Povera ragazza: prima l’incontro con Beatrice (Caterina Bertone) le fa capire che c’è qualcosa che non va in casa sua e di Vittorio; ora questa rivelazione scombina gli equilibri anche nella casa “di famiglia”… Come reagirà la giovane Guarnieri? In lei monta una rabbia tremenda.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 febbraio)

Marta torna da New York e deve fare i conti con Beatrice e Pietro. Salvatore vuole chiudere definitivamente la questione Gabriella, ma le sue pene non sono finite, perché si riapre lo scontro con il padre. Federico pare sempre più attratto da Ludovica. Lei, invece, continua a occuparsi di Marcello e quindi deve misurarsi con il Mantovano. Adelaide coinvolge Ludovica al circolo: è una seconda chance o un modo per metterla alla prova? Silvia organizza una grande recita di carnevale prima di lasciare Milano: va a Parigi da Nicoletta.

Le anticipazioni dal 22 al 26 febbraio

● Gabriella, tornata dal viaggio di nozze, si mette al lavoro su un abito dal taglio molto originale.

● Dora rinuncia all’incarico di capocommessa in favore di Irene, che si mette subito al lavoro.

● Maria è senza casa e rischia di tornare in Sicilia, ma Giuseppe trova una soluzione che farà felice Rocco e farà arrabbiare Irene.

● Anna, la cugina di Gabriella, torna a Milano: cosa è successo?

● Vittorio fa un colloquio con Gloria Moreau: potrebbe essere perfetta come nuova capocommessa. La sua figura, però, è circondata dal mistero.