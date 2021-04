“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un amore al capolinea?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Riguardiamo con attenzione questa splendida immagine della felicità di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu). Tra loro, infatti, le cose ora stanno precipitando, e anche un momento così gioioso sembra destinato a finire nell’ultimo cassetto, quello delle delusioni e delle sconfitte. Quando Vittorio sorprende Marta e Dante (Luca Bastianello) in un momento di tenerezza, prende una decisione dolorosa: farla finita con lei. Intorno a Conti, però, ci sono diverse persone che, in un modo o nell’altro, agiscono per far sì che la sua decisione non diventi definitiva. Umberto (Roberto Farnesi), per esempio, cerca di riportare la sua attenzione sugli affari. Il progetto di “esportare” lo stile del Paradiso negli Stati Uniti chiede un impegno che potrebbe ammorbidire la tensione: realizzare un filmato a cui Vittorio dovrebbe dedicarsi proprio con Marta e Dante… Vittorio è perplesso, parla della questione anche con Beatrice (Caterina Bertone), ma alla fine accetta la proposta. E proprio questo lavoro sembra far accadere qualcosa di inaspettato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 aprile)

La vendetta contro Umberto allontana Cosimo da Gabriella, che ritrova un’intesa con Salvatore. Dante insidia ancora di più la Guarnieri. Beatrice, invece, è sempre più colpita dall’affetto di Vittorio per i suoi nipoti. Rocco è geloso delle attenzioni di un ragazzo verso Maria; Irene lo capisce e fa le sue mosse per riavvicinarli… Ma il bacio tra lei e il giovane Amato rischia di generare un disastro. Marcello è nei guai fino al collo e Ludovica va in suo soccorso. Armando e Agnese sembrano rinfrescare il loro “affiatamento” come coppia.

Le anticipazioni dal 3 al 7 maggio