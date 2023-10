“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un angelo per Ezio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







La situazione della Tessuti Colombo è veramente critica. I piani per salvarla e i maneggi per affondarla generano conseguenze imprevedibili. Il clima festoso che accompagna il ritorno a Milano di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) è ben presto spento dalla constatazione che i guai dell’azienda non possono essere risolti con facilità. Anche perché c’è qualcuno che manovra nell’ombra affinché le cose finiscano nel modo peggiore. E sembra proprio che il destino sia questo: quando Ezio e Gloria vedono che il loro piano di “recupero” non ha possibilità, lui propone a Vittorio (Alessandro Tersigni) di chiudere il contratto tra la Tessuti Colombo e il Paradiso, perché il danno dell’una non danneggi l’altro. Nell’ombra, però, non c’è solo chi trama: c’è anche chi lavora per il bene. Vittorio, per esempio, che non vuol mollare Ezio. E poi Matilde (Chiara Baschetti), che mette a disposizione dei Colombo un’arma “segreta”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 ottobre)

Umberto e Flora tornano a Villa Guarnieri. Durante la sua prova come contabile del Paradiso, Matteo scopre con fastidio quanto “pesi” Marcello nel grande magazzino e vorrebbe andarsene, ma Maria gli fa cambiare idea. Umberto non accetta che Adelaide abbia scelto Marcello come gestore del suo patrimonio, ma si rincuora scoprendo che lei lo ha lasciato. Flora si scontra con la Gramini e prende una decisione. Un dispetto di Tancredi durante una trattativa per un’iniziativa della Galleria fa arrabbiare Matilde.

Le anticipazioni dal 23 al 27 ottobre