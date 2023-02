“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un incontro bizzarro per Marcello

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 17 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Marcello (Pietro Masotti) è ammesso tra i soci del Circolo. Deciso a sabotarlo, Umberto (Roberto Farnesi) impugna il regolamento e gli fa imporre un periodo di prova. Adelaide (Vanessa Gravina), però, è prodiga di consigli che aiuteranno il suo protetto a non fare errori. Marcello, insomma, vive giorni entusiasmanti… Il destino, però, riporta sulla sua strada Mattia Costa (Jacopo Lo Conte). E chi è questo nuovo personaggio? Ieri era un compagno di carcere di Barbieri. Oggi è un fiorista in cerca di buoni affari. Ma sarà anche lui, come Marcello, un ragazzo tornato sulla retta via? «Direi che appare in questo modo» commenta Jacopo Lo Conte. «Ma mi vedrete abbastanza a lungo per capire se le cose stanno proprio così». Una frase sibillina che ci fa intuire come le capacità di Mattia di stupirci saranno da Oscar. Del resto, tra un ruolo da buono o da cattivo, l’attore non ha dubbi: «Penso che il pubblico noti e ricordi di più i cattivi, e dovrei aggiungere “purtroppo”. Così forse sceglierei un cattivo». Vedremo cosa succederà... Intanto Marcello vuol dare fiducia a Mattia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 febbraio)

Tancredi acquista il giornale L’Eco della Sera e coinvolge Matilde nella nuova impresa: anche questo è un modo per tenerla lontana da Vittorio! Vittorio che, intanto, è giù di morale: sente di aver perso il suo talento da pubblicitario. Ezio inizia a reclutare personale per la fabbrica di denim ed entra in urto con Umberto: Gloria gli consiglia di non tirare la corda. Marcello presenta la sua richiesta d’ingresso tra i soci del Circolo con un discorso che scatena gli applausi. Maria vuole valorizzare il talento da sarto di Francesco.

Le anticipazioni dall’11 al 17 febbraio