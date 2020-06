“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un nemico troppo abile

27 Giugno 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) inizia a tremare. Ha un motivo fondato: i destini delle sue finanze si fanno sempre più cupi! Questo “buio” è causato anche dall’arrivo a Milano di un personaggio fatto apposta per metterlo in difficoltà: l’avvocato Achille Ravasi (Roberto Alpi). I due si conoscono da molto tempo e potremmo dire che si odiano da altrettanto. In questo momento Achille ha a sua disposizione delle armi potenti. Ha tutto il tempo che gli serve per osservare le mosse di Umberto e conosce perfettamente l’ambiente in cui questi si muove. Così può cogliere i punti deboli nei piani del finanziere e può colpirlo lì. Per esempio gli basterà un nulla per capire che Guarnieri corteggia Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) in segreto e con l’ansia di mettere le mani sui suoi soldi… Quindi Ravasi fa la sua contromossa: inizia ad avvicinarsi ad Adelaide (Vanessa Gravina) stimolando la sua gelosia e blandendo il suo amor proprio con un sottile corteggiamento.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 giugno)

Vi ricordiamo che vanno in onda repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Roberta è in crisi: in assenza di Federico, Marcello le è entrato nel cuore. Gabriella, invece, non ha dubbi: respinge la corte di Cosimo in modo secco. Ludovica è infuriata dal rapporto tra Riccardo e Angela; Adelaide si schiera con lei e intima alla cameriera di stare al suo posto, pena il licenziamento immediato dal Circolo. Ravasi coinvolge Vittorio e Marta nell’organizzazione della grande Expo ’61. Agnese è sempre più preoccupata per la sorte del marito.

Le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio

● Federico torna a casa, ma pochi sono quelli che sanno la verità sul suo destino.

● Roberta è sconvolta dal rivedere Federico in condizioni simili ed è sempre più indecisa sul futuro della loro relazione.

● Armando scopre per caso una notizia inquietante sul marito di Agnese. Salvatore e Rocco gli chiedono di cercare di saperne di più.

● Marta si offre di aiutare Clelia facendo da babysitter a suo figlio Carletto. Un piccolo incidente avvenuto mentre è col bimbo avrà però conseguenze gravi sulla sua gravidanza.