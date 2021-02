“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un “pericoloso” incrocio di passioni

05 Febbraio 2021 | 12:27 di Enrico Casarini

Attenzione, incrocio pericoloso di cuori! L’avvicinarsi del giorno di San Valentino porta confusione al Paradiso delle Signore. Non c’entra solo l’iniziativa con cui Vittorio (Alessandro Tersigni) vuole “catturare” attenzione ed emozione dei clienti del grande magazzino: la “panchina dell’amore” su cui ogni coppia potrà raccontare la sua storia. Si stanno intrecciando anche nuove passioni che promettono colpi di scena. Partiamo da Stefania (Grace Ambrose). La ragazza è da sempre infatuata di Federico (Alessandro Fella), ma non riesce a dare concretezza al suo sentimento; ora che però è lei stessa oggetto di corteggiamento da parte di Pietro (Andrea Savorelli), le viene in mente che uscire col nipote di Vittorio in occasione di San Valentino potrebbe “scuotere” Federico. Ma non solo Stefania ha posato gli occhi sul giovane Cattaneo: anche Ludovica (Giulia Arena) gli gira intorno sempre di più. Sarà amore o sarà solo un modo per arrivare in qualche modo a Umberto (Roberto Farnesi)?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 febbraio)

Gabriella procede nei preparativi per le nozze, ma se l’abito è pronto, lei pare non esserlo altrettanto. Salvatore è deciso a riconquistare Gabriella in extremis, e per questo litiga anche con Agnese. Vittorio riceve da Beatrice ottimi suggerimenti per organizzare al Paradiso un evento per San Valentino: che sintonia c’è tra loro! Adelaide esorta Umberto a non legarsi troppo a Federico. Ludovica scopre che Marcello nasconde ancora qualcosa. Clelia è in difficoltà: il bimbo in arrivo la espone a tante critiche e deve fare una scelta difficile.

Le anticipazioni dall’8 al 12 febbraio

● Gabriella è in crisi, e lo capisce bene Anna, sua cugina e futura testimone. La situazione si scioglierà il giorno prima delle nozze.

● Luciano e Clelia se ne vanno da Milano.

● Vittorio sceglie Dora come temporanea capocommessa.

● Irene, delusa dalla decisione di Vittorio, prova ad “ammorbidirsi” per conquistarsi l’affetto di tutti.

● Federico convince Umberto a togliere il veto alla presenza di Ludovica alle nozze.

● Beatrice e Vittorio continuano a flirtare: un inconveniente potrebbe segnare la svolta nel loro rapporto.