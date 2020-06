“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un ritorno inatteso e pericoloso

13 Giugno 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Il ritorno di Clelia Calligaris (Enrico Pintore) a Milano ha suscitato una tempesta di eventi. La concordia ritrovata dai Cattaneo è già svanita: Silvia (Marta Richeldi) teme che in Luciano (Giorgio Lupano) si risvegli l’amore per lei. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) sono preoccupati per il suo futuro: ora che il marito è morto in carcere, che farà? Le Veneri sono emozionatissime e la capocommessa Francesca Molinari (Sofia Taglioni) sente il loro rimpianto. Sarà proprio la Molinari a sconvolgere i piani di Clelia. I suoi malori costringono Vittorio a chiedere a Clelia di sostituirla per qualche giorno; quando poi capisce che la sua salute è in pericolo, Francesca dà le dimissioni. Tutti vorrebbero che Clelia si fermasse a Milano, ma lei rifiuta: il suo futuro è a Roma, col figlio Carletto! Ci vuole la sensibilità di Marta per capire che in realtà vorrebbe restare e per trovare il modo di convincerla a rientrare nella “famiglia” del Paradiso.



Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 giugno)

Vi ricordiamo che vanno in onda repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Ludovica non apprezza la crescente confidenza tra Riccardo e Angela. Intanto proseguono le manovre di Adelaide per far sposare la giovane Brancia con suo nipote; in parallelo, Umberto flirta con Flavia Brancia… Salvatore e Marcello vincono al Totocalcio e decidono di rilevare la caffetteria, ma per Marcello è giunto il momento di parlare del suo passato. Marta ha un malore e Vittorio le impone di stare a casa per non mettere a rischio la gravidanza.

Le anticipazioni dal 15 al 19 giugno

● Umberto si divide tra Adelaide e Flavia, tenendole vicendevolmente all’oscuro del suo comportamento, ma questo creerà problemi.

● Riccardo finanzia Salvatore e Marcello per l’acquisto della caffetteria.

● Agnese propone ad Armando di andare ad abitare nel condominio dove già vivono gli Amato: si è liberato un appartamento e lui è la persona seria che può tranquillizzare la padrona di casa.

● Armando aiuta Agnese a fare il presepe. Al termine dell’opera, lei gli racconta la vicenda drammatica della sua famiglia.