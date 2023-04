“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un triangolo troppo complicato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







La vicenda della gravidanza di Gemma (Gaia Bavaro) si fa sempre più complicata. Il velo di segreto che la cela agli occhi di chi “non deve sapere”; la strana eppure utilissima proposta di matrimonio di Roberto (Filippo Scarafia); il ritorno di Marco (Moisé Curia) con tutto il suo carico di silenzi e sogni più o meno infranti… Non c’è cosa che non spinga questa storia verso un esito dal sapore imprevedibile. In questo momento il nodo che pare stringersi sempre di più è quello che lega Gemma a Marco. Insomma, che cosa c’è davvero tra di loro? Se prima era Marco a interrogarsi su cosa unisse Gemma e Roberto a tal punto da portarli all’altare (e il bimbo in arrivo? Se Roberto non è il padre, di chi sarà figlio?), ora la situazione s’è capovolta. È Roberto, infatti, che, vedendo l’intesa che c’è tra loro, vuole chiarirsi le idee sull’intimità che c’è tra i due ragazzi. La verità, però, è che Marco stesso sembra non voler sapere. E ci vorrà la spinta di una donna molto saggia a fargli accettare di andare in fondo alla questione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 aprile)

Gemma annuncia alle veneri il matrimonio con Roberto. Vittorio offre a Maria l’incarico di stilista del Paradiso. Per la ragazza è una vittoria; per Vito, invece, potrebbe essere la fine del sogno di una vita insieme in Australia. Matilde viene a sapere che sono stati arrestati i probabili responsabili dell’incendio della fabbrica: torna così a indagare per conoscere finalmente la “vera” verità. Umberto e Marcello sono sulle tracce di Adelaide. Tancredi potrebbe essere operato alla gamba: la novità potrebbe riavvicinarlo a Matilde?

