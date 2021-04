“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: una coppia si ritrova

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Le tempestose vicende di “cronaca nera” in cui si ritrovano a essere coinvolti stanno mettendo a dura prova Gabriella (Ilaria Rossi) e Salvatore (Emanuel Caserio). Lei è ben decisa a non fare mancare il suo sostegno al marito Cosimo (Alessandro Cosentini) nella guerra che questi ha scatenato contro i Guarnieri, ma è una guerra forse troppo grande per il giovane industriale… Salvatore, invece, sente che suo padre Giuseppe (Nicola Rignanese) sta per dare una nuova delusione alla famiglia e, in più, rischia di non rivedere i soldi che gli ha prestato… Così, quando Gabriella si ritrova praticamente sola in quella che dovrebbe essere un’occasione di grande gioia (il suo lavoro di stilista riceve un premio), è Salvatore che viene in suo “soccorso emotivo”. Forse che sta riprendendo vigore la passione che li ha uniti fino a non troppo tempo fa? C’è chi lo pensa molto presto e non ne è affatto felice: Cosimo. A nutrire la sua rabbia non mancava che la gelosia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 aprile)

Umberto trova un alleato in Dante nella lotta contro Cosimo. Vittorio non vuole accettare una interessante proposta per il Paradiso, perché dovrebbe lavorare con Marta e Dante. Marta, invece, vede Vittorio e Pietro cenare insieme e capisce che c’è qualcosa di troppo grande che lei mai potrà dare a suo marito: un figlio. Irene e Rocco si sentono in colpa per essersi baciati. Armando e Gloria scoprono la verità sulla truffa. Marcello non può gioire dell’affetto che gli mostra Ludovica, perché su di lui incombe ancora l’ombra del Mantovano.

Le anticipazioni dal 26 al 30 aprile