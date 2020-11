“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: una famiglia perde il sorriso

20 Novembre 2020 | 14:42 di Enrico Casarini

I Cattaneo sono travolti. Della famiglia felice che abbiamo conosciuto non sembra rimanere molto: troppe braci covavano sotto la cenere di una quotidianità sorridente costruita con caparbietà. Tante fiamme riaccese da soffi di vento sono state spente, ma adesso che s’è scatenato l’uragano su Federico (Alessandro Fella), pare non esserci più nulla da fare. Mentre Luciano (Giorgio Lupano) può finalmente lasciare la casa, col cuore tutto teso all’amore con Clelia (Enrica Pintore), Silvia (Marta Richeldi) continua a combattere contro i Guarnieri per tenere il segreto su suo figlio. Al fianco della mamma rimane solo zia Ernesta (Pia Engleberth), a cui lei decide di dire tutta la verità. Ma qualcuno a cui Federico sta molto a cuore si ritroverà ad ascoltare le confidenze tra le due donne, scoprirà che il ragazzo è figlio di Umberto (Roberto Farnesi) e si porrà il dilemma: dirglielo o no? Mentre tutti s’interrogano sul da farsi, però, la verità si farà chiara agli occhi di Federico e il risultato non potrà che essere dolorosissimo per lui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 novembre)

Adelaide scopre che Federico è figlio di Umberto, che non può che ammetterlo. Silvia, invece, affronta con decisione la contessa. Gabriella viene ripresa da Vittorio, che la richiama ai suoi doveri per il Paradiso, e si vede stroncare i bozzetti dei capi per la collezione natalizia; per fortuna Salvatore la consola. Beatrice cerca lavoro a Milano per stare più vicina a Pietro, che continua a dare pensieri. Roberta rinuncia alla proposta della professoressa Barone: per rimanere con Marcello non si trasferirà all’Università di Bologna. Clelia cerca casa per Luciano.

Le anticipazioni dal 23 al 27 novembre

● Beatrice trova lavoro al Circolo come inserviente.

● Marcello vuole che Roberta non sacrifichi il suo futuro e pensa di trasferirsi a Bologna con lei. Purtroppo non sa che ora non è il futuro a creargli problemi, bensì il passato: il Mantovano è uscito di prigione e vuole qualcosa da lui.

● Salvatore non prende bene la decisione di Marcello.

● Gabriella e Laura svelano a Roberta il progetto del fidanzato. Le Veneri fanno anche tornare la pace tra Marcello e Salvatore.

● Stefania deve fare una scelta davvero molto difficile.