“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: una ferita da rimarginare

04 Luglio 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

È un momento di grandi difficoltà per il piccolo mondo che ruota intorno al Paradiso delle Signore. Dopo la notizia dell’incidente a Federico (Alessandro Fella) e la scoperta di angoscianti novità sul destino di Giuseppe, il marito di Agnese (Antonella Attili), arriva la botta che spegne il sorriso in casa Conti. Marta (Gloria Radulescu) perde il bambino che aspettava e così piomba la parola “fine” sulla vita perfetta che lei e Vittorio (Alessandro Tersigni) stavano vivendo. Come reagire? Al momento ci sono solo due “medicine”: affetto e lavoro. L’affetto è quello con cui le Veneri accolgono Marta e che si aggiunge all’amore che ancora più di prima Vittorio dona a sua moglie. Il lavoro è l’altro rimedio. Marta non solo torna agli incarichi quotidiani, ma si ritrova immersa nelle tradizionali questioni di casa Guarnieri, dove i giovani devono affrontare i disastri causati da papà Umberto (Roberto Farnesi) e non sono affatto contenti delle mosse paterne. Quante ferite riusciranno a chiudersi?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 giugno al 3 luglio)

Vi ricordiamo che vanno in onda repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Federico torna a casa, ma pochi sono quelli che sanno la verità sul suo destino. Roberta è sconvolta dal rivederlo in simili condizioni ed è sempre più indecisa sul loro futuro insieme. Armando scopre una notizia inquietante sul marito di Agnese. Salvatore e Rocco gli chiedono di cercare di saperne di più. Marta aiuta Clelia facendo da babysitter a suo figlio Carletto, ma un piccolo incidente avvenuto mentre è col bimbo ha pesanti conseguenze.

Le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

● Silvia confessa a Luciano di aver detto a Roberta la verità sulle condizioni di Federico.

● Agnese scopre che Salvatore e Rocco, con l’aiuto di Armando, stanno cercando informazioni su Giuseppe, e non ne è affatto contenta: indagherà per conto suo.

● Ludovica continua la guerra contro Angela e la porta alla decisione di licenziarsi dal Circolo.

● Adelaide vuole vendicarsi di Umberto.

● Federico decide di andare a trovare gli amici al Paradiso e in questa occasione per la prima volta Marcello può incontrarlo.