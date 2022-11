“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: una guerra di stile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







La spaccatura nell’atelier del Paradiso delle Signore è sempre più profonda: pare che non ci sia modo di ricomporre il dissidio che allontana Flora (Lucrezia Massari) e Maria (Chiara Russo). La frattura, però, fa male a entrambe. Se Maria soffre per le continue delusioni, anche Flora non se la passa bene. La sua “cattiveria”, infatti, l’ha messa, per motivi diversi, nel mirino di Adelaide (Vanessa Gravina) e di Matilde (Chiara Baschetti). La contessa la vede come una parte del più ampio “problema” che per lei è rappresentato da Umberto (Roberto Farnesi). Più semplicemente, invece, Matilde inizia ad avere un tremendo sospetto: non è che Flora ha ceduto alla tentazione di copiare un disegno di Maria? Quando la Frigerio trova conferma al suo dubbio, ha il buon senso di non parlarne con Adelaide e di rivolgersi, invece, al più saggio Vittorio (Alessandro Tersigni). Nessuno sa, però, che Flora sta già ragionando sul suo futuro.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 novembre)

Salvatore lascia libera Anna di tornare con Quinto e decide di placare il suo tormento interiore andando a Londra; prima, però, vuole sistemare le cose con Elvira: è pentito di averla trattata male. Vito prepara una sorpresa per Maria. Vittorio ha sentimenti contrastanti su Matilde. Ezio è in un momentaccio e Vittorio gli propone di andare a vivere da lui. Maria attende il giudizio di Flora su alcuni bozzetti. Marco, attaccato da Umberto e da suo fratello Tancredi per l’articolo sul Vajont, vuole abbandonare il giornalismo.

Le anticipazioni dal 14 al 18 novembre